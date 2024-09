A l'approche de la Pro, c'est quand même bizarre. Bref, selon articles Gameblog du 19/09/24 puis du 21/09/24."De nombreux joueurs déplorent d'effroyables problèmes graphiques sur de nombreux jeux sur PS5. Ceux-ci prennent notamment la forme d'images noires occupant tout l'écran, et d'autres artefacts visuels rendant le tout absolument injouable. Petit à petit, ceux-ci ont trouvé un dénominateur commun dans la dernière mise à jour du firmware de la console. Tous ont en effet rapporté de tels bugs après son installation. La sonnette d'alarme a d'abord été tiré concernant Final Fantasy 16, mais il s'agit visiblement d'un cas très loin d'être isolé.Sur Reddit, les joueurs PS5 se sont ainsi rassemblés pour faire un état des lieux des bugs rencontrés depuis ladite mise à jour. La liste semble particulièrement longue et toucherait des titres radicalement différents. Pour l'heure, voici certains des jeux régulièrement répertoriés comme étant affectés par cette situation des plus problématiques :Final Fantasy 16Death Stranding Director’s CutDragon Age: InquisitionNo Man’s SkyStar Wars: OutlawsGran Turismo 7Metro: Last LightStar Wars Jedi: SurvivorHorizon Forbidden WestRocket LeagueRed Dead Redemption 2Diablo 4Elden RingIl n'y en a donc pas que pour les exclusivités PS5, et le problème semble être particulièrement généralisé. Comme avec Square Enix concernant Final Fantasy 16, Sony mènerait son enquête en compagnie des développeurs des jeux affectés pour tâcher de trouver une solution à ce bien épineux problème. Espérons donc que tout cela sera rapidement résolu, probablement par une nouvelle mise à jour. Croisons cependant les doigts pour que celle-ci ne présente pas à son tour de bien indésirables effets secondaires."21/09/24"Les notes de patch ne sont pas bien énormes, Sony se contente de dire qu’ils ont amélioré les performances du système ainsi que sa stabilité. Mais entre les lignes, ça signifie surtout que le gros des soucis devrait être réglé désormais.Toutefois, comme le rapporte Square Enix par le biais du compte officiel de Final Fantasy 16, tout n’est pas totalement réglé. Dans le cas de FF16, les équipes sont toujours en train de travailler sur le problème."Et vous, avez-vous remarqué des jeux moins fluides, ou plus flous qu'avant ?