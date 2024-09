KeplerL2 est connu pour être probablement le leaker le plus fiable autour d'AMD a partagé sur Neogaf que Sony et AMD travaillaient actuellement sur deux SOCs pour la prochaine génération de consoles.Il ne sait pas actuellement si ça sera une situation à la XBOX Series ou une console de salon et une portable mais selon lui l'une des deux sera abordable en terme de prix.On peut aussi rajouter il y a quelques semaine de cela MLID a aussi dit que SONY et AMD travaillaient ensemble sur une nouvelle portable PlayStation.