L'association de défenseur de consommateurs UFC Que choisir a saisi la juridiction européenne contre la pratique des monnaies virtuelles dans les jeux permettant d'acheter diverses choses in game. Elle estime que cette conversion d'argent réel vers la monnaie du jeu trompe les joueurs sur la valeur des skins et autres objets virtuels. Sont visés : Activision Blizzard, Electronic Arts, Epic Games, Mojang Studios, Roblox Corporation, Supercell et Ubisoft. Affaire à suivre

posted the 09/13/2024 at 03:55 AM by khazawi