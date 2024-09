Jeux Video

Vous voyez ça ?Ce n'est pas le résumé du reveal PS5 Pro du jour, mais un leak de "Law is Dead" balancé y a plus de 5 mois, et dont la vidéo des infos a à l'époque été strike par Sony.Toutes les infos viennent d'être confirmées.Et c'est le même mec qui a balancé que Sony était en deal avec AMD pour le GPU d'une nouvelle console portable à plus de 2TF, dont la puissance brute serait supérieure à la PS4 (de base).J'hallucine si c'est vrai