Jeux Video

Je ne connaissais pas ce morceau, mais apprenez qu'il aurait du faire partie de la playlist de GTA VI, et c'est l'un des membres du groupe qui le dit en déclarant avoir reçu une offre de Rockstar pour une exploitation des droits illimités (incluant GTA Online "2" probablement) contre...7500$"Go fuck yourself" qu'il a réponduAlors je ne sais pas si c'est du cas par cas mais 7500$ le morceau en exploitation illimitée, ça me paraît vachement bas (pi bon, on parle un peu de la suite d'un jeu qui a rapporté 8 milliards quoi), et même si Heaven 17 fait pas partie des plus grands groupes de l'histoire, Temptation a apparemment fait son petit carton en UK dans les années 80.Voilà voilà...Sinon il se murmure que le jeu serait reporté en 2026 mais pour l'instant, ça manque de source.