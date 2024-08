Jeux Video

Selon plusieurs données recoupées par Matt Piscatella (Circana/NPD) et GameDiscover : environ 10.000 ventes sur Steam, et plus ou moins 15.000 sur PlayStation 5.



Si confirmé, on tiendrait l'un des plus grands flops de l'histoire récente des PlayStation Studios, et si ça me surprendrait pas trop sur Steam, ça paraît quand même vachement bas sur PS5.



Après, selon les données de Piscatella, en simple exemple, lundi 26 août aux USA, le titre était à la 147e place des jeux actuellement joués, soit environ 0,2% de l'audience en ligne de la journée.



Piscatella qui ajoute qu'au-delà de la difficulté à s'imposer dans le genre, Sony a totalement failli sur la promotion : malgré les trailers et la présence dans un State of Play, le titre était quasiment invisible dans le marketing pré-launch.