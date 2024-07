koROBO est le nom du tout premier projet de Tiny Wonder Studio, composé d'anciens développeurs du studio Skip et ayant réalisé notamment les jeux de la série Chibi-Robo! édités par Nintendo.On va voir si les fans répondent présent, car le studio va ouvrir une campagne de financement participatif, à la fois sur Kickstarter (ici) pour l'occident et sur Campfire (là) pour les joueurs japonais. Le jeu est prévu sur PC et "consoles modernes".Skip avait développé les jeux Chibi-Robo mais également Giftpia et Captain Rainbow uniquement au Japon, aussi édité par Nintendo. Le studio a fermé ses portes dans l'indifférence générale, après un dernier jeu Chibi-Robo sur 3DS, un plateformer 2D sans saveur, qui pour Nintendo était la dernière tentative pour populariser l'IP (et j'avais même écrit un coup de gueule là-dessus).