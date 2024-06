Le DLC vous propulse dans le Royaume des Ombres à la recherche de Miquella, et où vous ferez aussi donné la rencontre de Messmer, un génocidaire, dans un des combats de Boss les plus classes qu'il m'ait été de jouer ; il ne sera pas le seul, avec un final épique, mythologique et épuisant.

Pour équilibrer le DLC, FS a décidé de ne prendre que très peu en compte votre niveau : afin de devenir plus fort et surtout de résister à plus de deux coups par les mobs, il vous faudra monter votre niveau de bénédiction de l'arbre occulte, qui va renforcer considérablement votre résistance et améliorer l'attaque via des objets à récolter sur la map.

C'est là tout le nerf de la guerre du DLC : l'exploration. Le Level Design est un des plus dingues que j'ai pu voir pour un open world, d'une richesse inouïe, et vous devrez parcourir la map dans sa quasi entièreté afin de surmonter les épreuves préparées par FS, avec des zones cachées exceptionnelles.

Un tel niveau de qualité pour une extension fera date, et assoie définitivement - si ce n'était pas déjà le cas - le Studio FromSoft à part (avec quelques autres studios) devant tant de maitrise.

Avis publié par @Iglou38 pour Gameforever.fr.Pour lire l'avis sur le site source et ainsi aider à son référencement :