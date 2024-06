Donc en gros des consoles avec 100% de jeux identiques mais avec juste des services, hardwares, prix, concept qui font la différence? Nintendo y compris. Ou bien des consoles avec chacune leurs ludothèque unique, voir quasi unique comme les Nes/Master System, Snes/Megadrive/Neo Geo, PS1/N64/Saturn... En gros vous préféreriez que ça revienne comme dans les 80/90 à ce niveau ou qu'il y ait de moins en moins d'exclusivité, voir plus aucune exclusivité (jouer aux jeux des 3 constructeurs sur toute les consoles du marché).

Like

Who likes this ?

posted the 06/08/2024 at 04:40 PM by jenicris