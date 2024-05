Masaru Shiina

Oliver Good

Petit article vite fait. En en moment je me réécoute toutes pistes d'ost que j'ai accumulé depuis des années.Je voulais vous en faire partager 2 que j'avais oublié et qui sont plutôt stylées.La première c'estde(Tekken, Ace Combat...), tiré de God Eater le Monster Hunter like de Bandai-Namco, originellement sorti sur PSP.Les petites envolées avec la flute avec les chœurs, me mettent en feuLa seconde c'estde(compositeur anglais vivant au Japon), un petit son un peu funk du transparent Foamstars, le TPS-service de Square Enix dispo sur PS4/PS5.Si vous avez vous aussi 1 ou 2 morceaux un peu sympa à partager, n'hésitez pas !!!