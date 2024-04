Je ne parle pas du fait que la marque PS est plus âgée que Xbox, même si cela joue évidemment dans l'équation... ou même le fait que l'une est de conception japonaise et l'autre américaine.- Je trouve en PlayStation une stabilité et un savant équilibre entre tradition et modernité.Par exemple ils proposent des choses innovantes comme la VR et plus de modes que le simple duo "30/60 fps" qui pour moi n'est jamais satisfaisant.- Je trouve au contraire Xbox instable et vaguant au gré du vent, comme Ubisoft qui change de veste tous les 4 samedi... parce que les critiques fusent ou que les résultats sont décevants.J'AI L'IMPRESSION qu'en fait PlayStation a une ligne directrice et une vision bien plus claire et établie que Xbox.----------------------------------Et finalement ne serait-ce pas lié au fait que le premier ne soit centré que sur UNE chose (la console) et l'autre soit centré sur PLUSIEURS choses à la fois... et qu'à vouloir essayer de contenter tout le monde, ce dernier se perde là-dedans