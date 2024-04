J'ai la chance et l'honneur de pouvoir vous proposer cette semaine une interview d'une des figures emblématiques de la presse vidéo ludique française de l'époque, à savoir Monsieur Dany Boolauck lui-même. l a oeuvré de nombreuses années chez Tilt et Joystick, avant de devenir producteur chez Delphine et Adeline Software.Il nous raconte son parcours, à travers de très nombreuses anecdotes toutes plus croustillantes les unes que les autres.A déguster sans modération.