Comme je le disais un article plus bas je ne chôme pas celà va faire presque 10 ans que j'oeuvre dans l'ombre et que je construit des interface de maniére complétement indépendante sans aucune affiliation au frontend que j'utilise launchbox( à vrai dire ils n'ont jamais voulu me mettre en avant: à tort je pense ) préparant à mon sens ce qui arrivera c'est certain l'avénemment des frontends et toute le marché va dans ce sens. Plus d'exclus / Les consoles vont irrémédiablement disparaitre/ Et les contrcuteur passe au tout démat..Le marché du pc explose et la majorité des joueurs ce tourne vers un pc boosté à la RTX...Le rétro devient innacessible ou réservé à un élite.C'est dans ce sens que je prépare donc activement pour moi ce qui sera la suite et l'évolution logique du marché.Petit florilége de mes productions : je précise que c'est juste la face caché de l'iceberg parce que j'ai du traité la majorité de toutes les plus grosses licences/comme vous le verrez il y a un peu de boulot et des heures de vols aux compteurs !Megaman collection :10 vues au choix interchangeable:environ 20 game thémes /icon de lancement et une interface ou vous suivez étape par étape un Mega au garage.Suikoden Collection :Suikoden ! L'évocation de ce simple nom aura tôt fait de laisser un sourire au coin des lèvres à n'importe quel fan de J-rpg...Et mérité une place de choix dans Nostalgic Bedroom : c'est fais.via:https://www.patreon.com/padcinematic_...7 Jeux listés2 Jeux inédit patchés en anglais et Suikoden 1 patché en fr ( à l'origine il était tout en anglais)6 vues différente sur NBGames thémes full animéMario Collection :10 vues et une vingtaines de nouveau games themes full animated et d'icônes pour notre plombier emblématiques il fallait au moins ça pour lui rendre hommage ! ! Les fond sont construit via cinema 4d ce qui rend l'ensemble complétement unique et original.Street Fighter Collection :Toujours plus de 10 vues aux choix quasi l'intégralitée de la série listés et prête à être remplisMortal Kombat Kollection:10 Vues ma foi assez différentes les unes des autres et pour tout les gouts reprenant l'ambiance de la saga d'ed boon !Du game théme à vous foutrent les poils !Et des beau icones silver ! Manquerais plus que christophe lambert mais ça ne m'étonnerais qu'ils nous sortent un dlc un de ces 4 matinsSonic Collection :20 Game themes dont certains responsive audio.20 Icones Silverplus de 11 vues avec des fonds fait via cinema 4d ce qui rend l'ensemble complétement inéditTransitions cohérrente avec l'univers lors du switch de vues2 Intros cinématique et 1 unified.Bonus le thème sonic 1 en 3 versions jap ,euro , et us.Castlevania Ultima :Un stand alone entéirement dédié à Castlevania !particuliérement génèreux en terme contenu!Puisque la bête comprend :*Plus de 40 jeux listés avec des games theme musicaux à reveillé les morts*Une section bestiaire*Une section musicale avec 15 titre culte et beaucoup de reprise electrique !*Une section making of*Une section art of Castlevania*Une crypte avec tout les projet abandonné et les fans games*Plus de 12 vues pour le choix des jeuxet 5 vues différente pour l'accueil.Une petite mise à jours de niveau est prévue avec le rajout de quelque jeux ( Castlevania arcade)METALGEAR ULTIMA:Encore un stand alone "Ultima"lle couvre l'intégralitée de la saga et offre une vraie plus value en terme d'esthétique et de contenu .Ce qu'elle contient:*Un peu plus d'un trentaine de jeux listés ( même survive )*4 vues principal interchangeable quand bon vous semble*Une dizaine de vues différentes variés et originales reprenant le lore de la saga pour le choix des jeux.*Tout a été animé à la main interface / Video théme*30 thémes et une 40 quanrantaine d'icones et plus de 20 backgrounds animé construit de toute piéce. Tout y est sauf les jeux pachinkos.*Elle est de plus/ évolutif via des updates.Resident evil UltimaToujours un " stand alone " entiérement dédié à la saga :ce qu'elle contient:C'est environ une dizaine de scénes différente produite qui viendront animés la sélection du jeu , attendez vous à tout: araignée serpent et autre bizzarerie voir plus si affinités*Game Thème animé nouveaux et remasterisé**Background et menus animés*Scénes Animé (avec jump scare) pendant la sélèction**Section bonus .Visitez le manoir des spencers et le commissariat.**démo jouable des Resident evil remake faite par des fans pour la plupart introuvable car striké par capcom!Et une petit derniére particuliére puisque je fais aussi du sur mesure !Voilà une tales of collection faite sur demande.En dehors de ça je partage un peu partout et dans presque toute les communauté rétro ! Ca va du théme de lancement pour les jeux récents que vous trouverez chaque mois sur ma chaine ou un peu partout ! il sont libre d'accés et vous permettront si l'envie vous dis de vous lancer de construire votre propre set up ! Et aux icons que vous trouverez par exemple sur deviant art.https://www.deviantart.com/pademonium