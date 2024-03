En bref car pas assez d'info. Mais tout nouveau kit de développement doit obligatoirement en Corée du Sud passé par la certification pour être exploité par n'importe quel développeur. C'est ainsi que VGC a repéré l'enregistrement aujourd'hui même d'un nouveau kit de développement Xbox, sans plus d'indications. Pour rappel, les kits Xbox Series X & S furent enregistrés en Corée du Sud cinq mois avant le lancement. Alors ouais, des rumeurs parlent également d'une Series X Digital pour cette année mais je vois pas en quoi ce modèle nécessiterait un nouveau kit de dev. A voir si l'heure ne serait pas à une Xbox façon Steam Deck qui serait en raccord avec cette nouvelle époque.

Like

Who likes this ?

posted the 03/18/2024 at 09:09 PM by shanks