Le titre interpelle mais déjà que j'avais tilté un truc dans le thème de Gongaga, le genre "mais j'connais ça... mais d'où..." avant qu'un beau gosse qui aime dormir tout nu (c'est Liquidus) me notifie à son tour.Et là, je vous laisse juger :Mettre à 00:53 :Mettre à 01:12 :Alors je veux comprendreY a eu plagiat ?Ils nous ont fait une Kojima #lehasardchépa ?Ou simple sample libre de droit mais apparemment personne sait après rechercheDe quoi ressortir cette magnifique vidéo :

posted the 03/06/2024 at 11:08 PM by shanks