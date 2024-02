Jeu Fini

Après 8 ans d’attente Granblue Fantasy Relink est enfin sorti. Un RPG avec une structure assez originale puisque la première partie du jeu vous fera jouer à un A-RPG tout ce qu’il y a de plus classique (bien que structuré en « niveaux » et non en zones connectées comme dans un FF ou Tales of) qu’on pourra qualifier de « partie histoire », pour ensuite vous proposer un post-game a base d’une centaine de quêtes annexes dont principalement du combat de boss, aussi bien jouable hors ligne qu’en multi jusqu'à 4.- Techniquement propre- Une bonne DA- Partie histoire très rythmée- Gameplay fun- OST superbe- Des combats de boss épiques- Grosse durée de vie pour ceux qui feront le post-game- Partie histoire au scenario trop classique et un peu courte- Post-game sympa, mais un peu bourratif et redondant- Ou est ma mini-map ?Niveau qualités l’univers du jeu mobile Granblue Fantasy a été superbement retranscrit en 3D (même si personnellement je préfère le rendu du jeu de baston) et le jeu est plutôt propre techniquement en plus de ne jamais ramer en mode performance.La partie histoire est très rythmée avec des environnements et des situations variée avec d'ailleurs pas mal de scripts (comme ce moment ou tout s'effondre dans cette espèce de mine), on ne s’ennuie jamais. Les combats hérités de Platinum Games ont la patate et les différents personnages jouables ont tous des mouvements uniques.Les combats de boss sont la grande force du jeu (certes encore heureux vu le postgame en mode MH), tous ont des patterns vraiment uniques et certains boss sont vraiment épiques comme ce colosse géant a la Shadow of the Colossus ou ce boss de fin comme seuls les japonais savent en faire. L’OST que se soit les thèmes calmes ou dynamiques est vraiment excellente et le post-game jouable a plusieurs vous tiendra un bon bout de temps.Niveau défauts la partie histoire est bien trop courte pour un J-RPG (environs 15/16 heures en faisant toutes les quêtes annexes dispo a ce moment là) et le scenario est trop simpliste même si cela est compréhensible pour ne pas larguer les non-connaisseurs du jeu mobile (c'est-à-dire pratiquement tout le monde).Heureusement la seconde partie du jeu nous permettant d’enchainer les quêtes façon MH, Soul Sacrifice et autres jeux du genre, est très longue et nous permettra notamment de débloquer la vrai fin au bout d’une 15ene d’heures supplémentaires. Mais malheureusement malgré le plaisir d’affronter des ennemis de plus en plus puissants, la redondance fini par s’installer a cause du manque de variété des quêtes et des boss a affronter et surtout d’un farming qui devient de plus en plus obligatoire passé un certains stade... même si d’ici là vous aurez déjà passé une bonne 40ene d’heures sur le titre.De plus si absolument tout le jeu est faisable seul en hors ligne, certains aspects comme la récupération du dernier personnage ou de certains matériaux rares pour le craft seront largement plus rapides en étant connecté, ce qui pour les joueurs PS4/5 sans PS+ est un peu meh.Pour finir une mini-map dans les niveaux et les villes aurait été appréciable histoire d’un peu mieux se repérer et de pouvoir voir les coffres déjà ouverts ou les crabes récupérés (merci Youtube).