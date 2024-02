voir la selec de Novembre

Dans la liste du mois j'ai personnellement acquis le pass d'extension de Pokémon et Hogwarts Legacy Switch (pas encore testé sur ce support). Sinon, j'aimerais éventuellement m'essayer à Disney Dreamlight, Fortnite Lego et Avatar en coop pour voir ce que ça amène (ce dernier est apparement un Farcry Primal like plus poussé, et comme c'est le seul opus que j'ai su apprécier depuis le 1...).

Dragon Monsters

Pokémon Écarlate + Pass d'extensions

Disney Dreamlight Valley

Hogwarts Legacy

LEGO Fortnite

Les Sims 4 : À louer

Avatar : Frontiers of Pandora

Rocket Racing

Wreckreation

On se retrouve le mois prochain,

pour encore plus de jeux-vidéo !

Pour les prochaines vacances d'hiver vous aurez vraiment de quoi faire, assurément...