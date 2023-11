voir la selec de septembre

Toujours en pleins préparatif de déménagement, le stock de mes affaires est bien descendu en dessous des 20 pour cent d'affaire restantes (mais non des moins, consoles et jeux collectors, amiibo, colection de jeux switch ect.), cependant je n'ai pu résister à l'achat de quelques jeux en boite récemment, entre la fin Août, le mois de Septembre et d'Octobre je ne sais plus où donner de la tête... Ce mois-ci ce fût donc l'acquisition de Sonic Superstars, Mario Wonder et Baten Kaitos (les deux premiers sont en découverte sur ma chaine gaming, et je devrais me lancer également dans celle de Baten Kaitos très prochainement, ainsi que le deuxième DLC de pokémon que l'on espèrera plus inspiré et mon petit doigts me dit qu'un certain Hogwarts Legacy débarque sur Nintendo Switch, l'occasion de Tester ce portage me titille fortement).

Super Mario Bros. Wonder

Pokémon Écarlate + Pass d'extensions

Le retour de Détective Pikachu

Sonic Superstar

Spiderman 2

ASSASSIN'S CREED MIRAGE

Forza Motorsport

Alan Wake II

Batman Arkham Trilogy

Front Mission 2 : Remake

Endless Dungeon

Metal Gear Solid : Master Collection Vol. 1

Wargroove 2

Hot Wheels Unleashed 2

Le seigneur des anneaux return to moria

Ghost Runner 2

Lors of Fallen

On se retrouve le mois prochain,

pour encore plus de jeux-vidéo !

Pour les vacances d'hiver vous aurez vraiment de quoi faire, assurément...

On se retrouve en saison d'automne /hiver (ça dépend de où vous habitez, moi je me les pèles) pour un mois de pure folie ! -(mais gardez en sous le coude pour la période des fêtes qui approche à grand pas !)sur Nintendo Switch ▸ lien "Le trésor enfoui de la Zone Zéro" sur Nintendo Switch ▸ lien Versionsur Nintendo Switch ▸ lien sur Nintendo Switch ▸ lien sur ▸ lien sursur PS5 ▸ lien sur PS5 ▸ lien sur ▸ lien sursur Xbox ▸ lien sur PS5, Xbox et PC (Pas de version boite...)sur Nintendo Switch ▸ lien (pas de boite?)sur Xbox ▸ lien sursurDungeon of the Endless Nintendo Switch lien sur Nintendo Switch ▸ lien sursur, dispo désormais sur tout support.Le premier en boite sursursur Nintendo Switch ▸ lien sursursur(en demat pour le moment)sur PS5 ▸ lien sursur PS5 ▸ lien sur_____________________‣ Pour finir, le mois dernier je vous ai proposé une découvertesur, voici la version boite collector sur Nintendo Switch toujours dispo ▸ lien