On se retrouve bientôt pour rattraper le mois de Décembre, Pour cet hiver en tout cas, vous avez de quoi faire.

Dans cette liste personnellement j’ai pu tester Star Ocean, aussi acheté mais pas encore lancer Super Mario RPG, quand à the Invincible me fait vraiment de l’oeil - Par contre Je regrette un peu de ne pas avoir pris Persona 5 Tactica en solde avant de partir en Asie, mais bon comme je n’ai pas encore finis le 5R…

Like

Who likes this ?

posted the 01/19/2024 at 03:45 PM by pimoody