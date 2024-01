Bon alors comme tout le monde je pensais que la PS portal allait , ne pas être spécialement un succès. En terme de vente.



Du coup je me suis dit qu'une fois les fêtes passées, il serait plus facile de la trouver.



Je me dis qu'il doit quand même y avoir un peu de demande, parce qu'elle n'est trouvable nulle part. Sauf chez ceux qui achètent en gros pour créer une pénurie et revendre a prix X2.



Oui alors Sony ne reaprovisionne presque plus le marché.



Bref, après avoir testé le remonte play avec mon tél, j'ai finalement pris goût a joué dans mon lit , pendant que la TV est prise par la famille dans le salon.

Mais pas hyper pratique de jouer avec le portable et la manette.



Du coup j'hésite à acheter des manettes qui s'ajoutent au portable.



Du coup la portal, succès ou pas?

Sony ne produit que très peu de portal?

Faut il encore attendre un peu avant de la voir apparaître dans les rayons.



En attendant j'ai vraiment pris goût a jouer dans mon lit. Car je n'avais jamais testé le remonte play et maintenant j'en suis presque accroc lol



Bref j ai envie d'améliorer mon expérience mais je ne sais trop que faire