Aujourd'hui je reviens sur une histoire assez dingue, pour ce qui est sans doute le plus grand vaporware de l'histoire des jeux-vidéos.Et pour cela, retour en 1984 chez le studio Imagine Software, alors l'un des plus grands développeurs anglais de l'époque.Ils vont alors se lancer dans des projets complètements dingues, intitulés Mega Games, qui comme leurs noms l'indiquent seront tellement en avance sur leur temps qu'ils nécessiteront une extension hardware pour fonctionner sur leur machine d'origine.Le plus connu du lot, dénommé Bandersnatch, sera alors mis en avant dans de très nombreuses publicités de l'époque ... un projet pharaonique sur lequel je reviens dans cette vidéo, et qui amènera indirectement à la création du mythique studio Psygnosis.Et les conséquences se font encore ressentir des décennies plus tard, puisque Netflix s'en est inspiré en 2018 pour créer un épisode de Black Mirror inspiré par cette incroyable histoire.Bonne vidéo à tous !!!