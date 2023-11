J'avais déjà parlé de ce sujet il y a quelques temps et je ne vous toujours pas comment le cloud gamin va réussir à devenir un service majoritaire vu que Stadia est mort, Luna prenant le même chemin, que GeForce est une niche et que le Xcloud n'est toujours pas un service à part entière.

Juste le fait que Stadia soit mort ou de temps après son lancement démontre que c'est compliqué de percer dans ce secteur qui n'intéresse que peu de monde.



Alors oui, dans un monde idéal, les acteurs aimeraient du 100% cloud car ils pourraient lutter facilement contre le piratage, réduiront les coûts, contrôleront la distribution...

Mais la réalité impose d'autres facteurs difficiles à contourner (écologie, infrastructures, marché de niche...)



Pour le moment, un service comme Xcloud ne permet pas de jouer aux jeux de tout le store MS et j'ai l'impression que ce n'est pas prêt d'arriver car il faudrait payer chaque jeu qui ne sont pas dans le GP en plus de l'abonnement (comme Stadia).



Et évidement, zero communication, ce qui fait que peu de gens sont au courant de leur existence quand on sait que c'est soit disant un marché majoritaire à venir...