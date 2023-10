U Fouria 2, le jeu est prévu sur Switch mais j'espère qu'il sortira également sur PS4/5.Il est vraiment magnifique pour un tel jeu, Yoshi switch en PLS.Le jeu de "Goemon" de Good Feel aurait eu la bonne idée d'adopter un style proche 2D.Eléments clés qui paraissent assez classique tout de même:-Suite d'Ufouria : The Saga (sorti sur NES) - Ufouria : The Saga 2 est un jeu d'action à défilement latéral de style exploration et une suite directe au jeu original Ufouria : The Saga.-Explorez un monde en feutre qui semble fait à la main-À mesure que vous acquerrez de nouveaux pouvoirs et amis, vous pourrez explorer encore plus d'endroits.-Une scène différente à chaque fois, même sur le même chemin - Ufouria : The Saga 2 propose de nombreuses zones qui changent aléatoirement à chaque fois que vous y pénétrez.- Utilisez les popoons pour nettoyer les tâches qui ont pollué le monde.-Trouvez le méchant qui est à l'origine de cette pollution et éliminez-le !sortie prévue e en début d'année 2024 (sans doute février/mars)