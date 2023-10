Soft reboot du premier volet sorti en 2014, ce nouvel épisode avait tout pour réussir et malheureusement, il se prend les pieds tout seul dans le tapis.

Il faut commencer par les bons points : le jeu est magnifique la plupart du temps, la DA est impressionnante et nous offre des panoramas qu'un certain John Martin et son Pandemonium n'aurait pas renié.

Il me faut aussi saluer le level design assez fantastique qui n'a que peu à rougir face au ténor du genre, avec des secrets partout, des raccourcis dont certains feront sens des heures plus tard, et pour finir un gameplay plutôt solide, même si trop flottant à mon goût.

Cependant, la fête est gâchée par un équilibrage bizarre du jeu, à commencer par le nombre d'ennemis sur la map. Passé un moment, ça devient totalement ingérable de par leur nombre, leurs points de vie et les dégâts qu'ils font, ce qui nous amènera souvent à foncer jusqu'au prochain feu de camp sans pouvoir explorer comme on le souhaite.

Les boss du jeu sont trop nombreux alors qu'une grande partie d'entre eux ne sont que de simple mobs avec une grande barre de vie, pas très inspirés et stimulants. À vouloir trop en faire, LOTF se perd en chemin.