Impressionnant. C'est le mot qui me vient à la bouche quand je vois ce que le Path Tracing apporte au DLC Phantom Liberty sur Cyberpunk 2077 sur PC !Une technologie très impressionnante, qui, associée au DLSS 3.5 et ses technologies de reconstruction IA, rendent le PATH TRACING en temps réel une réalité sur nos PC.Le DLC Phantom Liberty est disponible avec la MAJ 2.0 de Cyberpunk 2077 depuis le 25 septembre 2023. La nouvelle génération de jeux est déjà entre nos mains !

Who likes this ?

posted the 10/12/2023 at 06:29 AM by suzukube