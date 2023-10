Il semblerait que les abonnements toujours plus cher ne suffisent plus a rentabiliser complétement la production des séries Disney+ puisque Disney annonce l'arrivée de plusieurs d’entre elles en combo Blu-Ray/ Blu-Ray 4K dans de beaux steelbookDeja dispo aux US depuis peu, ils arriveront officiellement en France le 10 Janvier prochain a commencer par The Mandalorian S1 et S2, Wandavision et Loki S1.Le film Prey a aussi eu le droit a une sortie physique.