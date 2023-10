Alors oui, c'est un sujet sensible depuis quelques années mais je voulais vous proposer mon point de vue sur cette partie du jeux vidéo.Je n'arrive pas à voir le cloud gaming comme étant un support dominant, même à moyen et long terme. Pourquoi ? Il faut simplement prendre un peu de recul et regarder tout ce que cela peut engendrer dans le marché du jeu vidéo mais également au-delà :Il faudrait que les connexions Internet soient suffisamment puissantes pour pouvoir supporter le flux de données qui vont être transmises entre les joueurs et les serveurs. Or, cela demande une énorme quantité d'énergie qu'il va falloir allouer et aussi limiter la bande passante pour le reste des utilisations du réseau Internet. Je ne crois pas en la croissance exponentielle et sans limite des technologies par principe entropique. Pour le moment, nous sommes loin d'avoir des structures pouvant supporter un afflux massif de joueurs en nuage et donc jouer dans de bonnes conditions tout le temps.Le monde du jeu vidéo n'est pas dans une dimension coupée du reste du monde. Nous avons vu que n'importe quel évènement peut perturber grandement les plans et stratégies des acteurs du jeu vidéo : épidémies, crises économiques et sociales, guerres, changements climatiques, leaks, piratages...Pour le leader du marché, GeForce, la qualité est au rendez-vous mais les cessions sont limitées dans le temps même avec l'abonnement premium. Il n'est pas possible de jouer indéfiniment pour des raisons évidentes de ressources. Il faut également acheter ses jeux, soit sur le site, soit avec des sites partenaires ou du moins que les jeux soient compatibles sur le service.Stadia n'a pas pu survivre à ce modèle économique alors que le service était plutôt performant. On a reproché à Google d'avoir un store limité et de devoir payer les jeux en cloud au prix éditeur (en plus on ne peut pas acheter ses jeux ailleurs !) alors que pas mal de gens s'attendaient à une sorte de Game Pass avec un abonnement unique qui fournit un catalogue. Et c'est là où je pense que les gens font une erreur majeure et je vais vous expliquer, selon moi, pourquoi.Nous avons le fameux XCloud de Microsoft qui propose aux abonnés du Game Pass Ultimate de jouer aux jeux du services (ceux qui sont compatibles) en nuage sur divers supports : consoles Xbox One et Series, PC, smartphones ou TV connectée compatible.Un certain nombre de personnes pensent donc que ce service va dominer le marché et devenir même important à terme, en fustigeant au passage le système de Stadia qui a lamentablement échoué. Il y a une chose que l'on oublie avec le XCloud : il est cantonné aux jeux du Game Pass et réservé aux abonnés du GPU. Or aujourd'hui, il n'y a aucun plan donné pour que le service soit un service à part avec son propre abonnement. On ne peut pas jouer en cloud à des jeux qui ne sont pas ou plus dans le GPU. Or, ces jeux en cloud qui ne sont pas dans le GP, il faudra bien les payer, comme pour Stadia ou GeForce en plus du coût de l'abonnement mensuel du XCloud. C'est d'ailleurs probablement pour cela que Microsoft n'a pas proposé ce service à part mais l'a intégré dans le GPU pour ne pas trop prendre de risque. Et il me semble que c'est encore en phase bêta.SI le démat s'est imposé ces dernières années, il reste beaucoup de choses à faire pour que cela soit un mode de consommation majeur et probablement même que les problématiques que cela soulève ne pourront être résolues. Acheter un jeu en démat et pouvoir y jouer en illimité en local comme un jeu en physique est différent de payer un jeu qui va être streamer et donc totalement dépendant de la connexion Internet.Cela n'est que mon avis que je voulais partager je le rappelle