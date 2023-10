Ubisoft nous offre un Assassin's Creed plus concentré avec Mirage - et même si l'innovation technologique est plutôt limitée cette fois-ci, nous avons affaire à une sortie soignée qui fonctionne bien sur toutes les consoles de la génération actuelle. Tom Morgan vous donne tous les détails sur les trois machines, ainsi qu'une analyse de leurs modes de performance et de qualité. Est-ce que le 60fps est la meilleure façon de jouer ? Spoiler : oui.

Xbox Series S : Dynamique 864p/1080p @ 60 fps / Dynamique 1512p/1620p @ 30 fpsXbox Series X PS5 : Dynamique 1440p/1800p @ 60 fps / Dynamique 1944p/4K @ 30 fpsÉtonnant ce 1620p sur Series S (et très étonnant de descendre sous les 1080p en mode performance).