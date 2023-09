Sorti en 1993, la PlayStation a eu son lot de pépites mais vu que j'étais très jeune quand je l'ai eu, c'était même pas à moi d'ailleurs, beaucoup de jeux était trop difficile pour moi, voici un top 10 des jeux de PlayStation qui m'on vraiment fait galérer !10)- Si l'aventure principale ça aller encore, c'est pour finir le jeu à 100 % que les choses se compliquent sérieusement. Avoir tous les joyaux, les jetons CTR et toutes les reliques était vraiment compliqué.C'était même pas la peine que j'affronte Oxyde en contre la montre tant il fallait être un PGM pour espérer le battre..9)- Une difficulté assez élevée une fois les premiers niveaux passés. Je me souviens notamment d'un niveau avec un pont dans le ciel où je tombais énormément de fois, sur un genre de radeau avec des plantes piranhas etc... Le nombre de vies que j'ai perdu là dedans. Les sauts approximatifs avec la "maniabilité de l'époque" aider pas non plus.8 )- Jeu que j'ai finis bien des années après tant je le trouvais compliqué. Si les premiers niveaux étaient plutôt simple, je me souviens que par la suite c'était absolument épouvantable. Le niveau du chantier où il fallait pas tomber, la ruelle pluvieuse, les objectifs secondaires dont certains étaient très corsés, notamment les objets à récupérer, les défis à faire etc...Mais rien que le deuxième niveau était déjà une galère avec l'arbre géant ou si on tombait, fallait tout se retaper... fun/20.Jeu pour gamin mon cul !7)- Une phase de rail shooter, de TPS et de voiture, et les 3 d'une difficulté effarante, bon moins la voiture au final, c'est juste qu'au début je pigeais rien... La phase TPS dans les immeubles avec la maniabilité compliquée de l'époque où je crevais très souvent, et surtout vers la fin. Il me semble d'ailleurs qu'on était timé, et la phase de rail shooter atroce ou je passais juste quelques passages avant de mourir lamentablement.Ils avaient complètement fumés sur la difficulté sur ce jeu...6)- Déjà le premier niveau était un calvaire, avec les nombreux pièges à éviter. J'étais néanmoins assez content d'avoir trouver le secret avec les T Rex en contrebas, et totalement par hasard. Après, c'était galère sur galère, la phase en bateau a Venise avec les bombes, la Cache de Bartoli, l'Opéra etc, pleins de niveaux d'une difficulté folle.Mais le pire a été pour moi l'épave du Maria Doria, niveau que vous avez déjà eu l'occasion de voir dans mes tops et c'est pas pour rien..5)- Jeu français du brillant Éric Chahi, HOD était un jeu Die And Retry au sens littéral ou tout vous tue en 1 coup. Si au début, vous êtes armé de votre canon laser, vous allez voir que vous serez vite démuni dans cet univers très hostile. Phase d'escalade, de timing, l'horrible passage sous marin, tant de passages atroce (et génial) que le pauvre Andy a enduré.Heureusement le jeu était assez court, mais quelle difficulté bon sang !!!4)- Encore plus difficile que Tomb Raider 2 à mon sens. Rien que le premier niveau dans la jungle mettait vos nerfs à rude épreuve. Je suis malheureusement pas aller assez loin dans le jeu tant le système de sauvegarde avec les cristaux m'exaspéré et que je devais à chaque fois me retaper des passages compliquées.Je crois que je suis aller jusqu'au quad, sans jamais aller plus loin. Vu le portage à venir en 2024, je prendrai ma revanche sur Tomb Raider 3 et je le terminerai pour de bon cette fois ci ! Du haut de mes 5 ans, mission impossible..3)- Jeu que j'ai malheureusement jamais fini tant la difficulté m'avait fait criser. J'étais clairement trop jeune pour jouer à ce jeu qui demandait de bon réflexe, un bon timing et analyser les environnements pour s'en sortir et sauver un maximum de nos collègues.Le jeu était également assez violent pour mon jeune âge et l'univers dérangeant me rebuter un peu mais j'aimais beaucoup quand même. Mais ouais, trop difficile, je suis pas allé plus loin que le passage sous la lune, magnifique au demeurant. Un jour peut être, je prendrai ma revanche également !2)- Mon tout premier jeu vidéo ! Mes parents me l'avait offert pour mes 5 ans, pensant que c'était "pour les enfants". Alors oui sur le papier, seulement la difficulté était beaucoup trop élevée pour un jeu comme ça avec des règles à assimilées, des techniques de combat, de la gestion etc...Je suis malgré tout aller assez loin dans le jeu, sans le terminer malheureusement. Certains combats étaient trop difficiles et truc frustrant dans ce jeu, notre Digimon finissait toujours par mourir, passant de Digimon ultime à petite merde qui crache des bulles, ça prenait du temps en plus pour qu'il évolue.Je me retrouvais aussi souvent avec le Digimon Numemon, parce que j'avais du mal à emmener mon Digimon aux toilettes xD1)- Clairement LE jeu PlayStation le plus difficile. Si le monde de la Forêt ça allait, c'est bien avec celui de la musique que tu commences à comprendre ta douleur.Et après, ça allait pas en s'arrangeant avec l'horrible niveau des montagnes, de la Cité des Images etc...Je l'ai terminé que bien des années plus tard, en 2019 pour être précis et malgré mon expérience acquise, j'ai grave galérer jusqu'à parfois ragequit sur certains niveaux.Alors j'ai découvert que le jeu n'a pas été testé dans sa globalité à l'époque, d'où sa difficulté insupportable, on comprend mieux maintenant...Si un jour Remake il ya, j'espère qu'ils reverront un peu la difficulté non parce que certains niveaux c'est juste pas possible quoi !Voilà, j'espère que ce top vous aura plu, comme d'habitude hésitez pas à me dire quel jeux vous avez trouvé difficile sur PS, c'est toujours intéressant de le lire, bon dimanche !