Nous n'avions pas eu de mise a jour des ventes de Final Fantasy VII Remake depuis les 5 millions annoncé en Aout 2020 (soit 4 mois après sa sortie), c'est chose faite puisque nous apprenons aujourd'hui que le jeu s'est vendu a 7 Millions d'exemplaires.En 3 ans Final Fantasy VII Remake s'est donc vendu à 2 millions de plus, ceci en prenant en compte les versions PS5 et PC sortis respectivement en Juin et Décembre 2021.

posted the 09/15/2023 at 12:21 AM by guiguif