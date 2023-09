"Si je n'avais pas été debout à jouer à Starfield, j'aurais dormi et nous serions tous morts par inhalation de fumée", estime le joueur, qui appelle à "louer le dieu Howard" (le créateur du jeu).



Alors que plusieurs joueurs se liguent contre la pratique des accès anticipé, un joueur américain, lui, ne peut que saluer la pratique.En effet, jouer à Starfield lui a littéralement sauvé la vie, à lui et à sa famille ! En effet, impatient de jouer à Starfield, celui-ci a acheté l'édition premium et son accès anticipé pour jouer dès le 1er septembre :"Il a donc voulu jouer le plus longtemps possible lorsque les portes du nouvel univers du studio de jeu se sont ouvertes.Mais vers 2h30, une explosion bien réelle l'a sortie de son immersion. Le joueur est alors allé voir ce qu'il se passait. Il a ainsi découvert des flammes grimpant de chez son voisin du dessous vers son appartement. Tidyckilla a pu mettre sa femme et son chat en sécurité, raconte-t-il dans une publication sur Reddit."Le jeu Starfield est disponible pour tous dès ce mercredi 6 septembre. Il est notamment accessible grâce à l'abonnement Xbox Game Pass, qui permet de jouer à de nombreux jeux - dont les exclusivités Xbox - en contrepartie d'un forfait mensuel de seulement 14,99 €.