... is "Great", comme l'avait promis Todd Howard, qui malgré sa fortune a décidé de mettre une Xbox Series S dans sa chambre au premier étage plutôt qu'une seconde Xbox Series X ! Du coup, il va être compliqué de mettre à défaut la console et maintenant de passer à côté de ce qui sera peut-être un futur classique du jeu vidéo, avec la possibilité d'y jouer sur une console vendue moins de 300 € (et même moins de 200 € d'occasion). Même si vous possédez une PS5, les étoiles vous attendent !Selon DF- ils ont joué 20h au jeu- Les 30 fps sont stables sur Series S comme sur Series X- Il arrive dans deux villes spécifiques qu'il y ait un peu de stutter sur Series X et Series S- Distance d'affichage plus faible sur Series S- Densité de foliage moins élevée sur Series S- Les reflets sont de moins bonne résolutionsur Series S (oui, captain obvious)- Xbox Series S Target 1440p FSR2 depuis du 900p- Xbox Series X Target 2160p FRS2 depuis du 1440p