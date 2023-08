Je ne suis pas un grand joueur de jeux de mecha, j’en ai fait quelques uns comme Armored Core 4, les Zone of the Enders ou encore Daemon X Machina, mais faisant désormais parti désormais du groupe de fans de From Software (malgré que je n’ai toujours pas fait les Dark Souls), j’ai évidement voulu tester Armored Core VI.Apres 15 petites heures selon la console j’ai terminé mon premier run, mais ce n’est pas quelques missions et boss en plus qui changeront mon avis je pense.- L’ambiance- Le gameplay fun- Quelques bon boss- Techniquement solide- OST qui fait le taf- Il est ou mon jeu hardcore là ?- La camera contre certains boss- La narration- La structure vieillotteAu niveau des points positifs je retiens l’ambiance du jeu, la plupart des niveaux ont de beaux décors avec de bels architectures (oui meme les usines) et les mecha ont globalement une belle gueule, même si ZOE est toujours loin devant. Le gameplay est fun et bourrin comme on aime, certains boss sont plutôt cool à combattre notamment vers la fin, meme si parfois bordélique. Sur le plan technique je n’ai pas ressenti de chutes de framerates sur PS5 et le jeu sans etre une tuerie technique, reste propre graphiquement. L’OST n’est pas mémorable mais fait son taf et le doublage jap est qualitatif comme tout doublage jap.Par contre ceux qui s’attendent a de la difficulté made in From Software risquent d’être déçu, ACVI est loin d’être difficile en dehors de quelques boss qui vous mettrons quelques stop comme le fameux Baltheus qui en a déjà traumatisé plus d’un. Mais malheureusement la difficulté ne viendra pas uniquement des dégâts qu’ils vous causeront, mais aussi de cette saloperie de camera, ou plutôt de ce lock qui se delock dés que l’ennemi sort de votre champs de visions en boostant dans tout les sens, ce qui occasionnera quelques « mais putin on voit rien, il est ou ce con, jeu de merde ! » lorsque vous vous ferez gangbang sans rien comprendre.Autre point noir: la narration. Outre le fait que le scenario ne soit pas des plus trépidants, n'avoir que des audiologues sans jamais voir les personnages du jeu (contrairement a un ZOE ou DXM), est peu engageant et on a plus envie de passer les dialogues qu'autre chose.Pour terminer il serait temps de lâcher cette structure vieillotte a base de petites missions fastfood qui se terminent en quelques minutes pour de vrai long niveaux qui durent au moins 30/40 mins. Ya pleins de beaux decors, mais on en profite pas assez longtemps.