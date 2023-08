Vivement conseillé par l'ami Lulah03, j'ai fini par m'atteler à Bramble, jeu indépendant de type cinematic platformer, se finissant en quelques heures. Olle, un petit garçon, va partir à la recherche de sa sœur après que celle-ci ait été enlevée par un affreux troll. Notre héros va alors devoir faire preuve de courage pour surmonter les épreuves qui l'attendent.

Difficile de faire la fine bouche devant les qualités de Bramble, jeu maîtrisé de bout en bout par un rythme qui sait parfaitement mélanger scènes calmes et phases d'action ou de poursuite, jamais trop longues ou trop courtes, juste ce qu'il faut.

Le jeu a même le culot de proposer des scènes de boss sympathiques, voire excellentes !

Comme si ça ne suffisait pas, le tout est sublimé par une direction artistique à tomber s'inspirant de la mythologie nordique et celtique, avec des passages à la scénographie puissante voire terrifiante (la scène de la barque !). Bramble est bien une des petites perles indépendantes d'une année 2023 assez folle en termes de jeux vidéo.

Quelle surprise ! Bramble fait partie de ces jeux qu'on n'attend pas et qui vous amènent à serrer la manette jusqu'à la fin. Ce petit jeu de plateforme narratif débute comme un conte de fées scandinave et se renverse très vite dans l'horreur de la mythologie nordique.

On y incarne Olle, un petit garçon qui suite à une nuit mouvementée part à la recherche de sa sœur enlevée par un troll aussi laid que gigantesque. C'est là d'ailleurs la force du titre, nous faire sentir totalement vulnérable grâce au rapport de taille à l'image d'un Little Nightmares.

La mise en scène du titre est originale et n'a d'égal que sa bande-son juste et travaillée. Les développeurs ont assumé leurs idées et n'ont pas reculé devant leur soif de cruauté. Une souffrance que le bestiaire toujours plus répugnant vient servir avec brio.

Toutes les animations du titre sont exemplaires, à l'exception de celles de notre personnage principal, parfois trop rigide. Renversant dans son enrobage, Bramble atteint en toute décontraction ses objectifs de jeu à petit budget mais bourré d'idées et très bien exécuté. Ma surprise indé de l'année 2023. Dommage qu'il soit voué à la plus grande discrétion...

