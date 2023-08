Tout est dans le titre !Quels sont vos jeux favoris de la licence toutes consoles confondues ?Pas forcément les meilleurs mais ceux auxquels vous avez le plus d'affection, qui vous ont le plus marqués ^^Pour ma part :1)L'apogée de la licence a l'époque, avec un casting incroyable (quasiment tous les personnages étaient là) un gameplay encore amélioré, très fluide, précis et agréable à jouer. Des graphismes pour l'époque qui représentait fidèlement l'ambiance du manga et du dessin animé. Un mode histoire qui reprenait tous les grands arcs jusqu'a Dragon Ball GT en passant par les OAV. Même si les 2 premiers ont leurs qualités aussi et que j'ai du mal à véritablement les dissocier, le 3ème est sans aucun doute le plus complet !2)Et oui, cette place peut surprendre !Le titre n'est pas exempt de défauts, notamment au niveau de ces quêtes secondaires assez répétitive et la technique aurait pu être meilleure, qualitativement ce n'est certainement pas le meilleur jeu de la licence, mais Kakarot est le jeu DBZ que j'attendais depuis tout petit : revivre le manga et l'animé en jeu vidéo avec tous les lieux emblématiques et la plupart des séquences cultes. Sans oublier les musiques originales et une grande durée de vieUn véritable rêve d'enfance qui se poursuit avec les DLC (et notamment le 23ème Budokai Tenkaichi qui vient de sortir)Un second opus cette fois-ci basé sur la période de DB (Goku enfant) serait génial et ce type de jeu s'y preterait très bien !3)Si j'ai plus jouer au 2ème opus sur Gamecube, impossible de ne pas mettre le dernier de la trilogie tant celui-ci est plus abouti sur tous les points. Le gameplay était excellent et technique, les attaques ultimes et leur mise en scène étaient impressionnantes ! On ressentait bien la sensation de puissance. J'avais beaucoup aimé le mode histoire (le monde du dragon) ou l'on pouvait pour la 1ère fois survoler la map et chercher notamment les boules de cristal. Sans oublier le rajout des personnages de Dragon Ball GT et notamment le SSJ4.Mention spéciale :Le 1er sur Gameboy Advance était déjà très bon, et sa suite est encore meilleure. Si le casting aurait pu être plus conséquent le vrai point fort du titre en 2D est sa maniabilité, simple a prendre en main mais en même temps technique, fluide et vraiment fun. Les différentes attaques notamment en équipe sont variés et impressionnantes surtout pour un jeu portable.La encore un jeu imparfait avec le 1er mais très généreux dans ce qu'il propose, j'ai pris beaucoup de plaisir dessus. Sa formule MMORPG originale, son aspect personnalisation assez poussée, sa grande durée de vie et son scénario qui permet de changer un peu le déroulement de celui que l'on connait tous avec l'introduction de nouveaux personnages inédits comme Mira. Je ne serais pas contre un 3ème opus encore plus abouti !