Aucune PUB à la TV, au cinéma, aucune campagne marketing, même sur internet, pour essayer de promouvoir les séries. Dans les magasins de jeux vidéo, les rayons Xbox ont quasiment disparu. Mais du coup, quelle est la stratégie derrière tout ça ? Pourquoi Microsoft se casse la tête à investir dans des consoles qu'ils ne soutiennent même pas ? Personnellement, j'ai l'impression qu'ils restent dans le domaine des consoles uniquement pour la forme. Vu tout l'argent investi, ils ne vont pas abandonner, ils ne veulent pas répéter l'histoire de SEGA. Cependant, c'est quand même frustrant de les voir si absents. Même pour le Game Pass, c'est hallucinant qu'ils n'aient fait AUCUNE publicité pour faire connaître le service au grand public. Alors que ça devrait être LA chose la plus importante pour Xbox.

posted the 07/27/2023 at 10:45 PM by bebetot976