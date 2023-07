Ce jeu est un cas intéressant car édité aux USA par Limited Run Games, soit un titre rare en physique chez eux, est dispo en déstockage chez Micromania ce matin.On va pas épiloguer sur le coût du jeu comparé à l'Eshop (lol). On précise juste que sur Switch ce sera 12,99 madame sivouplait.Et on rappelle que le jeu est coté à 27 euros soit son prix Eshop, avec la possibilité de faire jouer la concurrence sur Xbox, apparemment, mais le code de téléchargement doit être une chose exceptionnelle / promotionnelle, et à usage unique comme on sait.La cote Ebay va dégringoler avec cette promo, mais il sera ce soit à 20€ parce que les scalpers regardent le prix Eshop.Voilà. Fuck le démat.Vous avez aussi Severed Steel en ce moment qui est très accessible aussi.