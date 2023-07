Moyenne 3,7/5

Christopher Nolan défie la physique du cinéma avec Oppenheimer, œuvre sensorielle à la richesse obsédante et la beauté époustouflante.Avec brio mais aussi rigueur et profondeur, Christopher Nolan raconte le destin de celui qui créa la première bombe atomique.Plus linéaire que d’autres œuvres du réalisateur, Oppenheimer se révèle plus accessible en faisant vivre avec un génie redoutable comme si on était dans son cerveau.Christopher Nolan creuse avec brio les dilemmes éthiques irréconciliables et explosifs de Robert Oppenheimer (1904-1967), directeur scientifique du projet Manhattan mettant au point les premières bombes atomiques dans les laboratoires de Los Alamos, au Nouveau-Mexique.Christopher Nolan signe une réflexion sur la naissance d'une ère terrifiante, dans une fresque monumentale, épuisante et fascinante.Comment représenter un homme aussi complexe que le père du projet Manhattan ? C’est par le biais d’une trame narrative virtuose et sinueuse que Christopher Nolan raconte Robert Oppenheimer et la folie d’un monde scientifique en proie à son hubris destructeur.Voilà du grand cinéma exigeant, une nouvelle fois synthèse parfaite entre cinéma d’auteur et grand spectacle, un style devenu la patte d’un metteur en scène qui n’a pas fini de célébrer le cinéma avec un grand C.Retraçant la palpitante trajectoire du père de la bombe atomique, le maître des blockbusters réussit un biopic aussi subtil qu’incarné.Dans ce maelström audiovisuel, saturé de musique, le vertige vient des séquences posées (...). L’effet de contraste est voulu, certes, mais ne justifie pas les trois interminables heures que dure le film, tourné en pellicule et en Imax.C’est le temps que Nolan prend, en tout cas, pour répondre, brillamment comme à son habitude, mais avec ce goût de la conceptualité et de l’emphase qui fait que ses films n’échappent que rarement aux dangers du maniérisme. En ces temps d’infantilisation hollywoodienne, on hésiterait presque à s’en plaindre.Passionnant, mais confus, semblant toujours hésiter entre le portrait critique et l’hagiographie, Oppenheimer, involontairement, est aussi paradoxal et contradictoire que son objet d’étude.Moins un biopic sur le "père de la bombe atomique", qu’une étude de cas sur un être insaisissable, Christopher Nolan va au bout de sa logique, jusqu’à l’usure.A chaque fois que la vitesse de défilement des scènes et des sauts temporels ralentit, ça saute aux yeux : Nolan complique, perturbe, contraint pour rien si ce n’est peinturlurer de vernis une histoire simpliste, ennuyeuse, idiote. Et si sa volonté est effectivement celle, naturaliste, d’embrasser la multitude de l’homme qu’il raconte, l’échec est cuisant puisque Oppenheimer ne nous en fait rien voir, nous trouble la vision, pour nous faire passer à côté de tout.