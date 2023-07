Lancé en début d'année, Forspoken promettait beaucoup, mais a finalement déçu. Square-Enix et Luminous Studios n'en ont pas terminé avec le jeu et ont ajouté une série d'améliorations au niveau des graphismes, des performances et même de la résolution. Il est temps de revisiter Forspoken... mais vaut-il toujours la peine d'y jeter un coup d'œil après l'arrivée de l'excellent Final Fantasy 16 ? Oliver Mackenzie nous fait part de ses impressions.