Site de Microsoft

Votre salle d’arcade idéale est maintenant disponible avec plus de 1300 jeux classiques des années 80, 90 et 2000. Bénéficiez d’un accès d’un an au plus grand catalogue officiel de jeux rétro au monde. Antstream Arcade vous donne un accès illimité à certains des meilleurs jeux jamais créés et de nouveaux jeux sont ajoutés chaque mois. Laissez-vous envahir par la nostalgie en jouant aux jeux de votre enfance ou découvrez de nouveaux trésors dont vous ne soupçonniez pas l’existence. Découvrez le monde du jeu d’une nouvelle manière avec :* Plus de 600 mini-jeux originaux, avec de nouveaux défis chaque mois. Affrontez vos amis ou mesurez-vous aux classements mondiaux, ou essayez simplement de gagner de l’or en jouant à vos jeux préférés.* Participez à des tournois hebdomadaires mondiaux. Affrontez le monde entier et montrez à tout le monde vos talents de joueur de haut niveau.* Lancez un défi de mini-jeu communautaire avec Giant Slayer. Affrontez la communauté mondiale des joueurs rétro en établissant un score élevé et en les défiant de le battre. La communauté battra-t-elle votre score ou serez-vous un véritable géant parmi eux ?* Prenez la deuxième manette et profitez de la coopération classique locale avec certains des meilleurs Beat’em ups, Shmups, de combat, de plateforme et bien d’autres à votre portée.* Sauvegardez votre jeu à tout moment et reprenez là où vous vous êtes arrêté. Plusieurs personnes jouent au même jeu ? Pas de problème, vous disposez de 4 espaces de sauvegarde pour chaque jeu et vous pouvez reprendre là où vous vous êtes arrêté.* Laissez une trace de votre passage en vous immortalisant dans le tableau des meilleurs scores de n’importe quel jeu ou défi.* Défiez un ami en Duel. Jouez n’importe quel défi et voyez si votre ami peut vous battre.Antstream Arcade est la plus grande plateforme de Retro Gaming avec le plus grand catalogue de jeux classiques qui peuvent être joués directement chez vous. La salle d’arcade est constamment mise à jour avec de nouveaux jeux, défis, fonctionnalités et modes de jeu. Cet achat vous donne accès pendant une année entière et peut être prolongé par des abonnements d’un année.