Sur Gameforever, Heart Of Darkness est un jeu très apprécié, avec 5 "Oui" et 1 seul "Oui mais", ce qui lui confère le rang de "Mega-Hit". Bonne anniversaire à son héros Andy et bonne lecture !

Longtemps érigée en emblême de la Sega Saturn avant de finalement sortir sur Playstation, Heart of Darkness, chef d'œuvre d'Amazing Studio (Eric Chahy et du très regretté Christian Robert) a désormais un quart de siècle...Tu le crois ça?

posted the 07/07/2023 at 10:43 AM by obi69