J'avoue, j'me suis jamais vraiment intéressé à Lies of P, un énième Souls Like. Par contre, dès qu'il y a une démo, j'adore testé et me faire mon propre avis sur un jeu ^^ !Bah dites donc, quelle claque ! Il arrive souvent que je n'aime pas les Souls Like car trop difficile pour la quiche que je suis, mais là, j'sais pas, j'aime beaucoup l'univers ! J'ai cru que c'était un jeu occidental, mais non, c'est un jeu asiatique (un peu comme Bloodborne) et même sud coréen !Bref, j'crois que j'vais l'attendre sagement. En plus il sera day one dans le game pass, une petite croquette avant le show de demain !J'y attends Fable, une date pour Forza Motorsport (10 octobre ?), du gameplay pour Perfect Dark, du concret pour everwild, une première présentation de Gears 6, une date concrète avec encore du gameplay pour Hellblade 2, une sortie imminente pour Project Mara, du gameplay pour Avowed que je sais déjà que j'vais pas aimer, du concret pour The Outer Worlds 2 et un shadow drop de State of Decay 3 ! Wala, j'veux pas grand chose, finalement (j'aurais rajouté un Banjo Kazooie et un Xbox Studios Kart Racing, mais j'vais être le seul à être hypé).