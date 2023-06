Alleluia ! Street Fighter 6 est disponible depuis 2h du matin ! L'occasion d'enfin découvrir ce mode World Tour, plutôt sympa, avec sa possibilité de transformer n'importe quel paysage en arène de combat !L'ambiance musicale est folle et je suis très enthousiaste à l'idée de passer mes prochains mois (années ?) sur cette nouvelle itération de Street Fighter 6 !Seul bémol : j'ai vraiment du mal avec le Roaster. Karin Kanzuki, Laura Matsuda, R. Mika, Vega, M. Bison, Charlie Nash, Birdie, autant de personnages qui ne sont pas dans le casting du jeu, vendu 69.99 € tout de même, et dont l'absence est difficilement justifiable... Et je n'ai pas beaucoup d'espoir pour le Season Pass :/ !Après, j'suis une quiche au jeu, j'utilise la jouabilité moderne 3 boutons + coup spécial. J'avoue que ça donne un côté Blazblue Cross Tag Battle à la série O_o !Bref, j'y retourne, j'espère que vous avez la même joie que moi à découvrir ce jeu

posted the 06/02/2023 at 01:45 AM by suzukube