Nintendo va réussir à marquer plus l'année avec The Legend of Zelda : Tears of the Kingdom que toutes les exclusivités des concurrents si ça continue.Une Switch qui a l'équivalant d'une PS3 (pour faire simple) va arriver à démontrer que l'on peut avoir une richesses de gameplay,d’interactivité et de "physique" que des PS5 et XSX !Spiderman 2, c'est propre, très propre, là dessus, OKMais le gameplay...Nintendo est soit disant "une console pour gamin"...c'est pas avec le gameplay de Spiderman 2 que je vais me dire "ça c'est une console pour adulte" (dans le sens "assisté").On peut se moquer de Microsoft avec ses moultes studio pour avoir peu de jeux à présenter...mais pour le coup Sony ne fait pas mieux.Encore une fois, c'est les indés qui ont montré plus d’intérêt que des AAA.Avec quelques tiers multi.Le PSVR 2 n'a quasiment aucune exclusivité de Sony, alors que l’accessoire à besoin de jeu "fort", c'est pour les jeux "narratif/solo/ambiance" que Sony a fait ça renommer, ils sont ou ses jeux là pour le PSVR 2 ?Les jeux japonais étaient longtemps la force de Sony..Les jeux américains générique...au secours.Rendez moi Japan StudioJe suis sur, certains diront le contraire évidement, qu'a l’heure actuelle, les attentent se tournent de plus en plus pour la prochaine console de Nintendo...Le jeu de Square-enix à la splatoon...les gars, tout le monde préfère déjà l'original à la copie...Microsoft et Sony, vous avez les studios, vous avez les machines, vous avez les licences, démontrez moi que je me trompe, car je sais que vous en êtes largement capable.