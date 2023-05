Petit billet d'humeur sur Nintendo et sa politique tarifaire!!Franchement c'est quoi ces prix qu'ils nous font en 2023.Après avoir tester le dernier Zelda qui sort dans quelques jours; je me suis dis "allez je pet une switch pour ce jeu puis pour me faire les quelques exclus hors WiiU que j'ai pu rater!"Je suis passé dans un supermarché (normalement les prix sont assez bas pour ce style d'article) et ma surprise fut grande à la vue des prix€€€Mais WTF!! Nintendo le roi de l'agression à la sortie de la récré!!! Comment ils font les parents pour en acheter à leur enfants comme on offre un pain choco pour leur faire plaisir??Je veux dire, 299€ pour juste la console avec une Joycon et le bout de plastique pour les tenir ensemble...Je dis bout de plastique, parce qu'il ne charge même pas les joycons!329€ pour la même Switch mais cette fois le bout de plastique charge les Joycons...350€ pour la version OLED sans jeu ou version classique avec Mario Odyssey (un jeu de 2017 MDR)Puis le ponpon du ponpon, le sommet inavoué de tout rêve capitaliste ce sont les 420€ pour la version (OLED quand même) collector Zelda TOK...Alors je me suis dis bon, ça fait méga cher pour une console à l'hardware qui date du dentier de ma grand-mère mais je me suis aller pourquoi pas.J'ai jamais acheté une console collector puis c'est la OLED... Enfin mon cerveau me trouvait des excuses alors qu'il en n'avait pasMais avant d'arriver aux caisses pour la douloureuse... Un question m'est arrivée par le même organe qui trouvait des excuses... çad il y a bien un code pour télécharger le jeu quand il sort...Parce que avoir la cartouche à l'avance, me semblait biensûr pas possible... mais la réalité était bien pire que je ne pouvais le penser!!Il n'y a carrément pas de jeu avec cette version collector!!Mais comment on est arrivé là? Comment on peut donner 420€, çad, le prix d'une RTX 3060 OC ou d'une PS5 digital edition pour une Switch avec des décalco dessus...Mais surtout devoir lâcher 50 à 60€ pour acheter le jeu dont la console est le collector... Ce qui fait près de 500€ le tout....Mais WTF, Nintendo est devenu l'Apple du jeu vidéo avec ces prix-là!!Qu'en pensez-vous?Suis-je le seul à m'être choqué à ce point?Puis pour les curieux, j'ai évidement pas acheter la console et suis ressorti riche de 350 à 500€ du magasin