Résumé des performancesXbox One S : 900p@30fpsXbox One X : 1440p@30fpsXbox Series S : 1080p@60fpsXbox Series X : 1728p@60fpsPS4 : 1080p@30fpsPS4 Pro : 1440p@30fpsPS5 : 1728p@60fpsPC ( RTX 4090 ) : 2160p@120fpsBonus : l'analyse technique de l'excellent Advance Wars sur Nintendo Game Boy Adv... euh Switch.

posted the 04/21/2023 at 06:51 PM by suzukube