10 ans quasiment jour pour jour nous sépare de cet E3 d’Xbox :Entre bad buzz lié aux DRM, Kinect, 100€ plus chère qu’une PS4 et moins puissante, je persiste et signe qu’il s’agit du dernier E3 où Microsoft a balancé du lourd, entre nouvelle IP et AAA exclu.Petit rappel des annonce :Fin bref, du lourd, un E3 sérieux saupoudré de quelques couacs qui ont coûté une restructuration de la branche, mais des jeux, des gros jeux et des arguments pour acheter une Xbox One.Je n’ai plus jamais ressenti cet engouement pour un E3 de la marque depuis cette édition 2013.Et vous, qu’en pensez-vous ?