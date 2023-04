Il y a 8 ans, je jouais et testais Devil's Third. Je m'en souviens encore, le jeu était vraiment mauvais....Et pourtant, une magie s'est opérée et j'avais carrément terminé le jeu ! Bon, ça n'en reste pas moins un (bon) petit nanard vidéoludique, avec plein de passages énervant, mais j'sais pas, il a un petit côté old school que j'aime bien. Même si je dois avouer qu'objectivement, il est difficile de recommander ce jeu xD !Bref, je l'ai ressorti (en même temps que ma Wii U pour recharger sa NAND) et... Bah j'le trouve toujours aussi "étrange" comme jeu mais pas si mauvais O_o ! La narration digne des plus gros nanards de l'industrie du film américaine avec un IVAN plus cliché que jamais (jusqu'à son nom et ses tatouages), avec des blagues et des scènes à se mettre à dos toutes les féministes de la planète ! A se demander comment ça a pu sortir en 2015 d'ailleurs. Alors, oui, j'ai mauvais goût, mais ce n'est pas répréhensible par la loi...En fait, il me rappelle un peu Wanted Dead, j'attends juste une promo pour l'acheter et me lancer dedans :-D ! D'ailleurs, si vous avez vu une version Xbox (demat' ou physique) à pas trop cher (disons moins de 30 €), je suis preneur. Pareil pour Atelier Ryza 3 sur Switch / PS4 /PS5 au passage :m