C'est la fin de l'abondance pour moi. Suite à une chute drastique du nombre de vues sur mes vidéos (de 60 vues par vidéo à moins de 40), j'ai décidé de vendre plusieurs de mes consoles.Tout d'abord, la Xbox Series S. Elle ne m'a valu que des moqueries sur Gamekyo car elle ne permet pas de jouer en 4K et possède des versions downgradées des jeux. Elle contribue également au nivellement par le bas de cette nouvelle génération. J'espère la vendre pour 160 €, de quoi acheter deux jeux sur PS5.Ensuite, je vends également ma Xbox Series X. Bien que l'on puisse jouer en 4K, le Xbox Game Pass donne accès à un trop grand nombre de jeux de qualité pour un prix dérisoire de 13 € / mois. Je ne prends plus aucun plaisir à terminer mes jeux, pire encore, je n'en termine plus aucun tellement il y en a ! Au moins, sur PS5, avec les jeux à 80 €, je me force à terminer même les jeux que je déteste le plus au monde (même quand ils sont nuls), alors qu'avec le Game Pass, je ne fais que picorer des jeux à la recherche d'une petite pépite. Je compte la vendre pour 320 €, le double de la Series S.Je vends également ma PS5 Digital Edition. J'ai fait l'erreur d'acheter cette version, car elle ne permet pas de rejouer à mes nombreux jeux PS4, sauf ceux que j'ai reçus sur le PS+ depuis 2013 (soit deux ou trois jeux par mois). Je sais que cette console n'intéressera pas grand monde ici, donc je vais la mettre au même tarif que la Xbox Series S, j'espère en tirer 160 €.Je vends également ma Nintendo Switch, c'est une OLED de 2020. En effet, jouer à Bayonetta Origins sur l'écran OLED de 720p m'est devenu insupportable, on ne voit rien sur l'écran ! Et comme je vais passer en Full PC (je vous explique après), je vais en profiter pour continuer d'acheter mes jeux Switch pour soutenir les développeurs mais émuler la console sur mon PC. Celle-ci, par contre, je la vends 350 €, ça vous fait 10 € d'économie par rapport à une Switch en magasin.Avec l'argent que je vais récupérer de cette vente, je vais acheter une RTX 4090 pour accompagner mon PC et son i5 9400F. Fini les comparatifs pour trouver la meilleure version des jeux, en plus, couplé à mon écran 1080p (un Konix Drakkar Freyia), tout les jeux tourneront en 165 Hz, et je ferais enfin mon entrée dans le clan du PC Master Race. Fini les railleries, fini les comparatifs, et bonjour à SuzuKube 2.0 ! Je pourrais jouer à l'ensemble des jeux Xbox, mais aussi aux jeux PS5 comme The Last of Us Part I en 8K downsamplée en 1080p et en 120 Hz et pour finir, même les jeux Nintendo Switch seront enfin en 1080p 60 fps... De quoi me visser à jamais sur mon fauteuil gamer !Si vous êtes intéressé, les ventes se déroulent sur mon compte Twitter : https://twitter.com/OtakugameFR/status/1642171674823909376