Hello ! Même si de mon côté, ma PS3 prend grave la poussière (en plus elle est full demat', son lecteur BluRay n'a jamais fonctionné et j'ai presque que des jeux PS+ dessus lol), Conkerax vous explique pourquoi la PS3 est une excellente console à acheter en 2023. Même si perso, j'ai juste l'impression de jouer à des jeux PS5/PS4 downgradés :/ !